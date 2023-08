Venom 3, il trailer fan-made con Spider-Man vi farà venire voglia di correre al cinema

Qualche giorno fa, nonostante lo stop alle riprese causato dagli scioperi di Hollywood, Sony ha annunciato la data d'uscita di Venom 3, ma per alcuni fan l'arrivo del film è ancora troppo lontano.

Per questo, il talentuoso team di Screen Culture ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo fan trailer dedicato a Venom 3, che vi abbiamo reso disponibile all'interno dell'articolo: sapientemente intitolato "Venom 3: Along Came A Spider", il filmato vede Eddie Brock e il simbionte tornare nel loro mondo dopo il cameo nel MCU alla fine degli eventi di Spider-Man: No Way Home, e immagina l'antieroe dare la caccia non ad uno, ma a tutti e tre gli Spider-Men live-action, ovvero Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Nel caso di Tom Holland, inoltre, il filmato si ricollega anche al cliffhanger di Spider-Man: No Way Home, nel quale un pezzettino di simbionte Venom rimaneva bloccato nel MCU.

Finora, la Sony Pictures è stata tremendamente restia a diffondere anche la minima informazione sulla trama di Venom 3, della quale attualmente non conosciamo alcun dettaglio: certo, la speranza dei fan è che Spider-Man possa far parte di Venom 3, con la via più facile per Sony rappresentata dalla possibilità di rendere canonico il Peter Parker di Andrew Garfield nel mondo di Venom (o viceversa).

Voi cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da Venom 3? Ditecelo nella sezione dei commenti.