Venom 3, Tom Hardy posta sui social la prima foto dal set del film Marvel

Le riprese di Venom 3 sono ufficialmente iniziate, e dopo i video dal set arrivati nelle scorse ore vi segnaliamo anche il primo scatto pubblicato sui social dal protagonista Tom Hardy.

L'attore, che per questo terzo episodio della saga non solo tornerà nei panni del protagonista Eddie Brock/Venom ma ha anche co-scritto la storia sulla quale è basata la sceneggiatura del film, in queste ore è tornato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per celebrare il ritorno sul set della saga Marvel prodotta e distribuita da Sony Pictures: come potete vedere nello scatto (disponibile cliccando sul link della fonte che trovate in calce all'articolo), l'immagine ritrae Tom Hardy sul set di Venom 3 mentre l'attore è intento a ringhiare contro il graffito di un lupo, mettendo in mostra tutta lo spirito ferale del suo Venom.

Ricordiamo che tra i nuovi membri del cast di Venom 3 ci saranno anche la star di Ted Lasso Juno Temple e la star di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Chiwetel Ejiofor, che interpreteranno ruoli attualmente tenuti segreti. Non è chiaro quanto Venom 3 sarà legato al Marvel Cinematic Universe, anche se le due ultime apparizioni di Tom Hardy nei panni dell'anti-eroe hanno entrambe avuto a che fare con lo Spider-Man di Tom Holland, sia nella scena post-credit di Venom 2: La furia di Carnage sia in quella di Spider-Man: No Way Home.

