Venom 3, Tom Hardy potrebbe aver appena svelato un legame con Spider-Man: No Way Home

Le riprese di Venom 3 sono a buon punto, quindi auspicabilmente presto conosceremo qualche dettaglio in più su questo terzo capitolo della famosa saga cinematografica.

A darci una inaspettata anticipazione è - forse inavvertitamente, o forse no! - proprio Tom Hardy, che come sappiamo vestirà nuovamente i panni di Eddie Brock/Venom. In uno scatto dal set di Venom 3, condiviso su Instagram, notiamo che l'attore indossa degli abiti decisamente familiari.

Si tratta infatti dello stesso look "sfoggiato" nella scena post-credit di Spider-Man: No Way Home, a suggerire che proprio quello potrebbe essere il momento da cui prende le mosse il tanto atteso sequel di Venom. Il cameo a sorpresa di Tom Hardy a conclusione del film di Spider-Man aveva aperto non pochi interrogativi sul futuro di Venom all'interno del MCU. Nella scena in questione, Eddie Brock e Venom si trovavano in Messico... ignari del fatto che si trattasse del Messico del MCU.

Dopo essersi stupito per la presenza di numerosi supereroi all'interno del bar, Eddie veniva trasportato nuovamente nel suo universo ... lasciandosi però "qualcosa alle spalle". Il fatto che l'incipit del nuovo film potrebbe partire proprio da qui è assai interessante, con una reminiscenza da parte di Brock della sua (seppur breve) permanenza all'interno del MCU. La caption di Hardy sotto il post di Instagram sembrerebbe descrivere ironicamente lo scatto, senza lasciare intuire niente a proposito di una connessione tra i due film.

In attesa di qualche indicazione meno enigmatica, vi lasciamo a quello che conosciamo finora sulla trama di Venom 3.