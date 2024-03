Venom 3, svelato il titolo ufficiale del film di Tom Hardy: sarà l'ultimo della saga

La trama di Venom 3 è ancora sconosciuta, ma in queste ore la Sony Pictures ha finalmente iniziato a sollevare il velo che circonda la nuova produzione spin-off della saga di Spider-Man con protagonista l'amato attore Tom Hardy.

Columbia Pictures ha infatti svelato il titolo ufficiale e una nuova data di uscita anticipata per il terzo capitolo dedicato all'antieroe Eddie Brock e al suo simbionte alieno: il film si chiamerà Venom: The Last Dance e uscirà nei cinema il 25 ottobre, come annunciato in queste ore da Sony. Con Tom Hardy, Juno Temple e Chiwetel Ejiofor, il film è stato conosciuto solo come 'Venom 3' fin dal suo annuncio ufficiale e per tutta la lavorazione, andata avanti senza problemi tanto che ora dalla data d'uscita originariamente prevista dell'8 novembre il titolo è stato anticipato di qualche giorno.

Kelly Marcela è la regista del film, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Tom Hardy. La star, la regista, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker sono i produttori di questo terzo e presumibilmente ultimo titolo della saga, iniziata nel 2018 con il film diretto da Ruben Fleischer e proseguita nel 2021 con Venom: La furia di Carnage di Andy Serkis: per Kelly Marcel si tratta del debutto alla regia, dopo aver scritto entrambi i film precedenti.

Da notare che in un post di novembre 2023 Tom Hardy si era riferito a Venom 3 come a “l'ultimo ballo”, lasciando intendere che il film potrebbe rappresentare il finale della saga. Il prossimo film dell'universo Sony, dopo il disastro di Madame Web, sarà Kraven il Cacciatore, in uscita ad agosto.

