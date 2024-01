Venom 3, svelato il logo del terzo film con Tom Hardy!

In questi giorni a Las Vegas è in corso il CES 2024 e nonostante non siano previsti annunci particolari riguardanti i cinecomic sui social è comparsa la prima immagine del logo del prossimo terzo capitolo di Venom, prodotto da Sony Pictures. Ovviamente, l'immagine è diventata subito virale tra i fan del personaggio Marvel.

Dalla foto si evince che il logo sarà molto simile ai film precedenti con l'unica modifica di un 3 rosso che campeggia sullo sfondo. Al momento non c'è nessuna ufficialità riguardo al logo, e si può pensare che si tratti anche di una semplice grafica temporanea e non quella definitiva.

Inoltre, è difficile pensare che il film si intitolerà solamente Venom 3, dopo aver scelto un titolo come La furia di Carnage per il secondo episodio. Sul sito potete recuperare la recensione di Venom 2, in attesa di ulteriori novità sul nuovo film.



Le riprese sono iniziate nel mese di giugno dello scorso anno in Spagna, a Los Mateos, con alcune immagini circolate online nel corso dei mesi che mostrano quelle che appaiono come le celebrazioni del Día de los muertos e che fanno presupporre che almeno parte della storia possa essere ambientata in Messico.

Interessante è notare che l'ultima apparizione di Eddie Brock risale al finale di Spider-Man: No Way Home, nel quale il personaggio è seduto in un bar con un'atmosfera proprio simile a quella di un locale messicano.



Ma Tom Hardy potrebbe lasciare Venom dopo il terzo film? Un messaggio pubblicato dalla star ha preoccupato non poco i fan.