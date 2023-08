Venom 3, svelata l'identità del personaggio di Chiwetel Ejiofor?

Arrivano nuove indiscrezioni a proposito di Venom 3, con l’insider Daniel Ritchman che avrebbe svelato il villain del nuovo film Sony dedicato alla storica nemesi di Spider-Man. Dopo Riz Ahmed e Woody Harrelson pare che il nuovo attore chiamato a confontarsi con il simbionte sarà Chiwetel Ejiofor che potrebbe interpretare Orwell Taylor.

Dopo aver ripubblicato la prima foto di Venom 3 postata da Tom Hardy riportiamo la voce che vede l’attore, già presente in Doctor Strange e il Multiverso della Follia tornare come avversario di Venom pronto a creare e a capitanare La Giuria, un team messo su, almeno per quanto riguardi i fumetti, per eliminare il simbionte dopo la morte del figlio di Orwell, Hugh.

Naturalmente ancora né la Marvel né la Sony hanno confermato la notizia, che deve quindi essere presa come un rumor, al pari del fatto che il titolo provvisorio dell’opera sia proprio Orwell.

Le riprese di Venom 3 avevano preso il via in Spagna salvo essere fermate dai due scioperi che stanno bloccando l’industria cinematografica e vedranno nel ruolo di regista e sceneggiatrie quella Kelly Marcel che ha già lavorato alla scrittura dei primi due capitoli con Andy Serkis che ha riferito di aver preferito lavorare ad altri progetti. Il ritorno di Tom Hardy nel ruolo di Eddie e di Venom non è invece mai stato in discussione.

Sperando di poter vedere il nuovo film della saga il 12 luglio 2024, come programmato, e in attesa di nuove anticipazioni ufficiali, vi lasciamo al bel trailer fan made di Venom 3.