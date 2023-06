Venom 3, svelata la finestra d'uscita del nuovo film di Spider-Man con Tom Hardy

Dopo le novità sul titolo provvisorio di Venom 3, vi segnaliamo che il nuovo cinecomix di Sony Pictures spin-off del franchise di Spider-Man con protagonista l'amatissimo Tom Hardy ha finalmente una finestra d'uscita, e più vicina del previsto.

Come pubblicato da Variety, infatti, Venom 3 arriverà nelle sale di tutto il mondo ad ottobre 2024: una data di uscita più specifica al momento è tenuta segreta, ma la scelta del mese di ottobre non dovrebbe sorprendere i fan del franchise dato che i precedenti due capitoli erano arrivati nei cinema proprio in quel periodo (il primo Venom è uscito nelle sale nell'ottobre 2018, il sequel Venom: La furia di Carnage nell'ottobre 2021). Le notizie sulla data di uscita di Venom 3 arrivano poco dopo una recente intervista con la star di Ted Lasso Juno Temple, che reciterà nel trequel della saga e che, durante l'evento FYC (For Your Consideration) dello show AppleTV+, ha rivelato che le riprese di Venom 3 inizieranno molto presto.

Ricordiamo che al momento non si hanno informazioni sulla trama di Venom 3: come anticipato in apertura, il titolo di lavorazione sembrerebbe essere "Orwell", che secondo alcuni fan potrebbe rappresentare un riferimento al cattivo dei fumetti Marvel Orwell Taylor, centrale nella serie a fumetti del 1992 "Venom: Lethal Protector" di David Michelinie e Mark Bagley, nel quale cerca vendetta contro l'antieroe Eddie Brock assumendo un gruppo di mercenari superpotenti. Da notare che in quel fumetto Venom alla fine combatte al fianco di Spider-Man, con le strade dei due personaggi che si sono 'quasi' sfiorate sul grande schermo nella famosa scena post-credit di Spider-Man: No Way Home.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.