Venom 3 sarà l'ultimo stand-alone di Tom Hardy, ma il crossover con Spider-Man si farà?

Stando al noto insider Daniel Richtman Marvel e Disney avrebbero cancellato diversi film di dubbio successo, come Captain Marvel 3 o Eternals 2, ma la compagnia avrebbe anche delle idee per il futuro del franchise di Venom e Spider-Man.

Secondo quanto riportato dallo scooper in queste ore, infatti, Venom: The Last Dance sarà davvero l'ultimo film di Eddie Brock, il famoso anti-eroe interpretato da Tom Hardy nella saga della Sony Pictures, che ad ottobre prossimo arriverà al terzo capitolo dopo i successi di Venom del 2018 e Venom: La furia di Carnage, ma la conclusione riguarderà appunto solo la sua natura da stand-alone: in base alle fonti di Richtman, infatti, Kevin Feige e i Marvel Studios sarebbero pronti ad accogliere la superstar Tom Hardy nel MCU per un potenziale confronto con lo Spider-Man di Tom Holland.

Si parla da diverso tempo di questa ipotesi, e i due personaggi si sono già 'sfiorati' in passato: come molti di voi ricorderanno, infatti, nella scena post-credit di Venom: La furia di Carnage il personaggio di Tom Hardy vedeva lo Spider-Man di Tom Holland al telegiornale, mentre nella scena post-credit di Spider-Man: No Way Home Venom e Eddie si trovavano nel MCU prima di essere riportati nel loro universo originale dall'incantesimo riparatore di Doctor Strange: tuttavia, un 'pezzetto' del simbionte rimaneva nel MCU, per una scena considerata da molti come un indizio lasciato dalla Marvel in vista di un crossover tra i due personaggi.

Vi terremo ovviamente aggiornati su tutte le prossime novità, restate sui canali di Everyeye.

