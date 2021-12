Venom 3: lo Spider-Man di Andrew Garfield sarà nel film?

Andrew Garfield è stato il miglior Spider-Man e non ce ne siamo accorti? Questa la domanda che si sono posti tutti dopo No Way Home, ed è proprio da questo interrogativo che nasce la volontà di vedere qualcosa in più del personaggio, magari nel prossimo film di Venom.

Quanto segue potrebbe contenere spoiler, quindi se non avete ancora visto Spider-Man: No Way Home, vi raccomandiamo di cambiare pagina.

Non è un segreto che i due film di The Amazing Spider-Man siano considerati i peggiori dedicati a Peter Parker. Infatti in queste pellicole la sceneggiatura sicuramente ha commesso molti errori, e a salvare tutto è stata la sola interpretazione di Garfield, che ha sempre dimostrato di amare molto il ruolo. In particolare la sua ultima apparizione in No Way Home lo ha dimostrato, andando a completare in un certo senso l'arco del suo personaggio con il salvataggio di MJ. La sua interazione con gli altri Spider-Man e il suo ruolo hanno portato i fan a chiedere di vedere ancora il suo Peter, magari proprio in Venom 3.

Sarebbe, infatti, il film perfetto in cui farlo tornare per diversi motivi. In primis c'è la connessione che i due personaggi in questione hanno con l'MCU, in cui il Venom di Tom Hardy ha fatto timidamente capolino alla fine dell'ultimo film dedicato all'Uomo Ragno, dove invece Andrew ha fatto il suo ingresso ufficiale nell'Universo. In secondo luogo c'è anche la questione del Peter di Garfield, che potrebbe finalmente affrontare un alieno come i suoi colleghi degli altri due universi, e portare sullo schermo il tanto atteso incontro tra Venom e Spider-Man che tutti attendevano sin dall'arrivo del primo film con Tom Hardy. Lo stesso regista della pellicola, Serkis, ha detto che è inevitabile che prima o poi questo scontro si verifichi. Infine, ad aiutare, c'è la questione del multiverso, che sembra potrà essere un elemento centrale in Venom 3, potendo portare dunque senza problemi Andrew Garfield nel terzo capitolo dedicato al simbionte.

Cosa ne pensate voi? Mentre si parla di ciò, molti invece discutono di un possibile arrivo di The Amazing Spider-Man 3.