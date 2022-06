Venom 3, la sceneggiatura è pronta: Tom Hardy la mostra sui social, la storia è sua!

Come già accaduto per Venom La furia di Carnage di Andy Serkis, Tom Hardy firmerà la sceneggiatura anche per Venom 3, nuovo capitolo della saga cinecomix di Sony Pictures spin-off del franchise di Spider-Man.

E' la star in persona a confermarlo, tramite un post sui social che mostra la prima pagina del copione: esattamente come è stato per il secondo capitolo della saga, anche Venom 3 avrà una sceneggiatura di Kelly Marcel da una storia di Kelly Marcel e Tom Hardy. Nel primo capitolo, invece, il copione fu firmato da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel, da una storia di Jeff Pinkner e Scott Rosenberg.

Al momento non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale su chi sarà il regista del terzo episodio, né se uno dei due registi precedenti, Ruben Fleischer e Andy Serkis, tornerà per il trequel, ma la star de Il signore degli anelli e The Batman in precedenza si era detto disposto a tornare alla guida del franchise Sony dopo essersi divertito a realizzare La furia di Carnage. Ricordiamo che i due film di Venom hanno riscontrato un enorme successo al botteghino, e dopo il clamoroso fallimento di Morbius è chiaro che la Sony sa di avere una gallina dalle uova d'oro nel pollaio, in attesa dei prossimi spin-off sul mondo e gli avversari di Spider-Man, come Kraven il cacciatore e Madame Web.

Ricordiamo che Venom è stato visto l'ultima volta nel finale di Spider-Man: No Way Home, quando veniva rispedito nel suo universo dall'incantesimo di Doctor Strange...non prima di lasciare un pezzettino di simbionte nel MCU. Secondo voi come proseguirà la saga di Tom Hardy? Ditecelo nella sezione dei commenti!