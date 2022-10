Venom 3 pronto a partire: la sceneggiatrice Kelly Marcel dirigerà il terzo capitolo!

Dopo aver scritto i primi due capitoli, Kelly Marcel ha deciso di passare dietro la macchina da presa curando sia la scrittura che la direzione del terzo film del Venom di casa Sony. La pellicola è stata confermata dopo i buoni risultati al botteghino di Venom: La furia di Carnage.

La Marcel non aveva mai deciso di svolgere il salto definitivo dietro la telecamera, limitandosi alla scrittura della sceneggiatura insieme al protagonista Tom Hardy. I primi due capitoli diretti da Ruben Fleischer e Andy Serkis, nonostante non abbiamo ricevuto ottime recensioni dalla critica, sono state particolarmente apprezzate dal pubblico come mostrano gli incassi che hanno superato ampiamente in entrambi i casi le aspettative.

Dopo che Tom Hardy ha mostrato la sceneggiatura, si ha la sicurezza che la storia è praticamente ultimata nonostante non si sappia assolutamente nulla a riguardo. La Marcel e Hardy hanno a lungo collaborato nella realizzazione delle varie bozze e sceneggiature nel corso del tempo. Man mano che la saga va avanti, infatti, l'interessamento dell'attore nella scrittura diventa sempre maggiore. Questo terzo capitolo conferma ancora di più questo metodo di lavoro. Secondo i produttori pare che avesse molto più senso avere Kelly Marcel alla regia rispetto al tenere in considerazione altri registi.

Sono stati svelati da poco gli stipendi di Tom Hardy e Joaquin Phoenix per Venom 3 e Joker 2. Insomma, entrambi gli attori sempre impegnati nel mondo del cinema d'autore hanno deciso di prestarsi un pò anche al genere cinecomic.