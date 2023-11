Venom 3: riprese al via dopo lo sciopero! La felicità di Tom Hardy

La conclusione dello sciopero SAG-AFTRA tanto agognata è finalmente realtà: i red carpet tornano a popolarsi di star, gli interpreti riprendono il supporto social ai propri film e i lavori in quel di Hollywood ricominciano con euforia e trepidazione.

Dopo il rinvio di Venom 3 da luglio a novembre 2024 (gli effetti dell'iniziativa si fanno sentire sempre più), arrivano novità in merito al terzo capitolo della saga sul celebre Simbionte dell'universo di Spider-Man. Grazie ad un post sul suo profilo Instagram, è proprio Tom Hardy, l'interprete di Eddie Brock, ad annunciare l'avvio delle riprese della nuova pellicola, diretta da Kelly Marcel.

Il celebre attore e la regista sono i protagonisti del selfie condiviso online, nel quale il primo appare evidentemente euforico per l'avvio della nuova avventura. Da notare, inoltre, come la camicia e la t-shirt sfoggiate da Hardy nella fotografia siano esattamente gli indumenti indossati dal suo personaggio nella discussa scena post credit di Spider-Man: No Way Home, nella quale Brock, dopo qualche chiacchiera con un barista, veniva trasportato nel suo universo originale, lasciando involontariamente qualche goccia del simbionte proprio nel locale.

Si presuppone, dunque, che Venom 3 possa iniziare proprio lì dove abbiamo lasciato il suo protagonista, magari intento a comprendere la natura dell'avvenimento nel quale è stato coinvolto. Un alone di mistero avvolge il progetto, l'ennesimo del criticato universo cinematografico Sony incentrato sui villain dell'Uomo Ragno. Non è ancora ben chiaro come i tasselli seminati negli ultimi anni verranno uniti in un unico mosaico generale; c'è ancora molto da scoprire, in primis in merito all'eventuale partecipazione dello Spider-Man di Andrew Garfield in Venom 3.

Non ci resta, pertanto, che attendere novità in merito al film, sperando che possa rappresentare, quantomeno in minima parte, una svolta qualitativa rispetto ai suoi predecessori, opachi e deludenti per i fan della Marvel.