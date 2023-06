Venom 3, via alle riprese: le prime foto dal set confermano il collegamento con Spider-Man

Dopo l'annuncio della finestra di uscita di Venom 3, la Sony Pictures ha dato ufficialmente luce verde alle cineprese dell'atteso nuovo cinecomix con Tom Hardy, le cui riprese sono attualmente in corso.

Come potete vedere nella clip disponibile in calce all'articolo, il protagonista Tom Hardy, interprete di Eddie Brock/Venom, è già sul set del trequel della Sony: i fan dalla memoria lunga, inoltre, riconosceranno anche gli stessi vestiti che Eddie Brock indossava nella scena post-crediti di Spider-Man: No Way Home, dettaglio non da poco che ci suggerisce che la storia del nuovo episodio potrebbe prendere il via qualche istante dopo quella famosa sequenza.

Per un rapido ripasso, alla fine di Spider-Man: No Way Home Doctor Strange riusciva a lanciare un secondo incantesimo per 'aggiustare' il Multiverso e rispedire indietro tutti i villan di Spider-Man delle realtà alternative Sony trasportate accidentalmente nel Marvel Cinematic Universe: di conseguenza anche Eddie Brock/Venom, rimasto intrappolato nel MCU, veniva rispedito a casa, non prima di lasciare però un 'pezzettino' di simbionte nero nel MCU. Le due saghe si erano già precedentemente incrociate nella scena post-crediti di Venom: Let There Be Carnage, con il protagonista che intravedeva un servizio televisivo con una clip dello Spider-Man di Tom Holland.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, scoprite qual è il titolo provvisorio di Venom 3.