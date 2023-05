Venom 3, le riprese inizieranno a giugno 2023

Secondo una nuova indiscrezione di Production List, le riprese di Venom 3 inizieranno nel giugno 2023: a dirigere il film sarà Kelly Marcel, precedentemente impegnato con la sceneggiatura del secondo capitolo della saga; di conseguenza, Venom 3 rappresenterà il suo debutto alla regia.

Resta da chiedersi se lo sciopero della Writers Guild of America influenzerà la produzione, e, se sì, in che misura; similmente, molti spettatori lamentano il repentino cambio dello staff – basti pensare a Andy Serkis, che ha spiegato perché non tornerà in Venom 3. In ogni caso, era il dicembre 2021 quando la produttrice Sony Amy Pascal confermò che il sequel fosse già in lavorazione, e uno sciopero durante la riprese è teoricamente meno logorante di quanto lo sarebbe stato in fase di scrittura.

I primi due film della saga – Venom (2018) e Venom - La furia di Carnage (2021) – hanno ottenuto un buon riscontro al box-office, con un guadagno complessivo di oltre 1,3 milioni di dollari in tutto il mondo; per contro, le recensioni della critica sono state perlopiù negative: per Rotten Tomatoes, "il primo film indipendente raffigura il personaggio in un modo completamente sbagliato, caotico, rumoroso e con un bisogno disperato di rinforzare il legame con Spider-Man", mentre per Barry Hertz di The Globe and Mail la seconda parte risulta "brutta, low-budget e sciocca". Nel cast, invece, figuravano Tom Hardy (Eddie Brock/Venom), Michelle Williams (Anne Weying) e Reid Scott (dott. Dan Lewis).

Ma il franchise merita davvero tanto disprezzo? Per scoprirlo, ecco la recensione di Venom - La furia di Carnage.