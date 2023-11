Venom 3 rinviato: ripartono le riprese, ma slitta la data d'uscita

Lo sciopero di Hollywood è ufficialmente concluso ma una delle ultime 'vittime' costretta ad uno slittamento nella data d'uscita sarà Venom 3, cinecomic con protagonista Tom Hardy spin-off della saga di Spider-Man.

Il film Sony e Marvel, ancora senza un titolo ufficiale, inizialmente doveva essere distribuito nelle sale il 12 luglio 2024, ma è stato posticipato all’8 novembre 2024, come annunciato da Sony a poche ore dalla conclusione dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA, che ha ritardato per diversi mesi l'inizio delle riprese: ora che il sindacato ha trovato un accordo con gli studi e gli streamer per un nuovo contratto triennale, la produzione di Venom 3 - che era iniziata a fine giugno in Spagna, solo per poi essere interrotta il 14 luglio, giorno d'inizio dello sciopero SAG-AFTRA - potrà riprenderà nei prossimi giorni. Lo slittamento da luglio a novembre 2024, dunque, si è reso necessario al fine di poter completare le riprese e il lavoro di post-produzione: inoltre, la nuova data ha consentito a Sony di assicurarsi un posto esclusivo per Venom 3 sugli schermi IMAX e in altri formati premium.

Nel terzo capitolo della serie, Tom Hardy ritornerà nei panni del letale vigilante Venom. Il film è diretto da Kelly Marcel, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Tom Hardy. Non si conoscono al momento dettagli della trama, che ritroverà Venom ed Eddie Brock dopo gli eventi della scena post-credit di Spider-Man: No Way Home, motivo per cui molti fan sperano che in Venom 3 ci sarà anche Andrew Garfield.

Tra gli altri film Marvel Sony in arrivo ricordiamo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, previsto per il 29 marzo 2024 ma rinviato a data da destinarsi, Kraven the Hunter con Aaron Taylor-Johnson in arrivo il 30 agosto 2024 e Madame Web con Dakota Johnson e Sydney Sweeney, atteso per il 14 febbraio.