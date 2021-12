Venom 3, quando esce il terzo film della saga Sony con Tom Hardy?

Dopo aver visto Venom natalizio in un video che ha rimontato La Furia di Carnage, i fan si chiedono se e quando potranno rivedere Eddie Brock e il suo simbionte. Ci sarà, dunque, Venom 3? E quando?

La risposta alla prima domanda è sì. La conferma è infatti arrivata recentemente da Amy Pascal nel corso della promozione del nuovo Spider-Man. La produttrice ha affermato che al momento ci si trova nella fase di progettazione di Venom 3, che tuttavia si avvierà a pieno ritmo solo dopo l'arrivo di No Way Home nelle sale.

Tutti si chiedono, ovviamente, chi sarà il villain di Venom 3, nella speranza che il film porterà finalmente sui nostri schermi uno scontro tra il protagonista e Spider-Man. La risposta è: non è detto. O almeno questo è quanto deduciamo dalle parole del regista Serkis, che ha affermato che per il suo personaggio ci sono tanti possibili antagonisti da poter esplorare ancora.

La domanda più importante, però, è: quando potremo vedere il film? Come abbiamo notato, Venom e Venom 2 sono usciti entrambi ad Ottobre, rispettivamente il 4 e il 14. E' dunque probabile che l'arrivo del terzo cada nuovamente in Ottobre, tra il 2022 e il 2023, con quest'ultima opzione sicuramente più realistica, considerando che i lavori stanno iniziando solo adesso. Staremo a vedere. Intanto i fan della Marvel possono recarsi in sala per vedere il nuovo Spider-Man: No Way Home, uscito in Italia ieri 15 Dicembre.