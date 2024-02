Venom 3, a che punto sono i lavori sul film Sony Marvel? Parla una star del cast

Dopo la batosta subita con Madame Web, la Sony Pictures spera di rialzare la testa con Kraven Il cacciatore e soprattutto Venom 3, terzo capitolo della famosa saga cinematografica con protagonista l'amato attore Tom Hardy.

Mentre il film con Aaron Taylor Johnson è pronto già da un po’ di tempo ed è in attesa di arrivare nelle sale cinematografiche, il cast e la troupe di Venom 3 in questi giorni stanno dando gli ultimi ritocchi al trequel, le cui riprese stanno per terminare. A questo proposito, la star Juno Temple, new entry per il nuovo capitolo della saga, ha affermato di aver quasi finito i lavori sul film Marvel.

"Siamo prossimi alla fine, proprio in questo momento", ha detto l'attrice ai microfoni di Variety al gala dei SAG-AFTRA Awards. "È stato un viaggio selvaggio e meraviglioso. È stato tutto così nuovo per me. È un set enorme! È pazzesco. È stato così divertente e ho avuto la possibilità di lavorare con persone fantastiche. Sono stata così fortunata nella mia carriera perché mi sono sempre ritrovata con dei cast incredibili. Non vedo l'ora che esca al cinema in tutto il mondo, penso che sarà davvero bello."

Non si sa praticamente nulla di Venom 3, a parte il fatto che sarà diretto da Kelly Marcel, che ha anche scritto la sceneggiatura del film insieme al protagonista del franchise Tom Hardy, a sua volta anche produttore del progetto. La data d'uscita è fissata per l'8 novembre prossimo.