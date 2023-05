Venom 3, il titolo provvisorio anticipa il nuovo villain?

Venom 3 rappresenterà il debutto alla regia di Kelly Marcel: le riprese del terzo capitolo dedicato all'antieroe alieno inizieranno a giugno ma il titolo provvisorio potrebbe aver già svelato il villain!

Secondo alcuni rumor riportati da The Cosmic Circus, il terzo film di Tom Hardy si intitolerà Orwell: un nome che potrebbe suonare sconosciuto ai più, ma gli appassionati del fumetto potrebbero conoscerlo bene e iniziare a tastare il terreno sul prossimo villain avallando l'ipotesi che si tratti proprio di Orwell Taylor.

Ma chi è Orwell Taylor?Orwell Taylor è un ex generale dell'esercito degli Stati Uniti che cova un grande desiderio di vendetta nei confronti di Venom quando quest'ultimo soffoca e uccide il figlio Hugh. Questo immenso dolore scatena in Taylor la follia: da quel momento in poi Taylor tenterà con ogni mezzo possibile di distruggere Eddie Brock e il simbionte. Così l'ex generale radura The Jury, un gruppo composto dagli amici di suo figlio, che hanno prestato servizio nell'esercito con Hugh o hanno lavorato al Vault con lui. La particolarità del gruppo è che i membri indossano armature basate su alcuni dei modelli rubati ad Iron Man, che fanno somigliare i militari a punk rocker degli anni '80. Ma Orwell Taylor e The Jury falliranno nell'intento di uccidere Venom e alla fine si dedicheranno ad altri obiettivi. Inoltre, Taylor e The Jury collaborano con la Life Foundation, presente nel primo film di Venom.



Che la prossima pellicola di Venom voglia raccontare una storia di vendetta? E voi che ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!