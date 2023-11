Venom 3: la produzione è ripresa! Tom Hardy entusiasta: 'Ringrazio la crew'

Da qualche giorno, la conclusione dello sciopero SAG-AFTRA ha concesso l'inizio delle riprese di Venom 3, terzo capitolo della saga con protagonista Tom Hardy nei panni del reporter Eddie Brock e del Simbionte col quale cerca di convivere.

Proprio l'attore britannico ha condiviso un selfie dal dietro le quinte in cui traspare il suo entusiasmo per l'inizio dei lavori, accompagnato dal sorriso della regista Kelly Marcel e dello stunt-man Jacob Tomuri.

“Per fortuna siamo tornati a girare - scrive Hardy - e voglio ritagliare un momento solo per ringraziare tutto il team coinvolto finora nel viaggio dal primo Venom ad oggi, il nostro fantastico cast e la troupe. Abbiamo fatto molta strada e continua ad essere tanta. Questo viaggio è divertente, ci sono sempre situazioni complesse da affrontare quando siamo al lavoro, ma non è così difficile quando ami ciò che fai e quando sai di ricevere il supporto di una grande squadra da ogni parte".

Non mancano, inoltre, parole d'oro dedicate alla regista e al suo stunt-man: "Voglio menzionare in breve quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di scrittura e cara amica Kelly Marcel. Vederti assumere la guida di questo progetto mi riempie di orgoglio, è un onore. La fiducia ed il tuo istinto sono sempre perfetti. Hai il mio pieno sostegno come sempre. Adoro lavorare con te e vederti affrontare sfide sempre più grandi ogni volta. E per il mio grande amico e fratello Jacob, mi somigli sempre! Godiamoci questo viaggio".

Di certo l'euforia per il nuovo progetto non manca all'interno della crew e degli addetti ai lavori; tuttavia, la maggior parte del pubblico preferisce mantenere i piedi ben saldi a terra e non esagerare nelle aspettative per questo terzo capitolo, visto i discutibili e controversi risultati di Venom e Venom: La Furia di Carnage. In attesa di comprendere se Venom 3 sarà l'ultimo film della saga, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.