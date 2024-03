Venom 3, perché The Last Dance sarà l'ultimo film con Tom Hardy?

Perché Venom: The Last Dance sarà l'ultimo film della saga con Tom Hardy? Dopo l'annuncio ufficiale del titolo completo di Venom 3, cerchiamo di fare il punto della situazione sul futuro del franchise Marvel-Sony.

Stando a quanto riportato, e come farebbe anche intendere il sottotitolo ufficiale 'The Last Dance', il terzo capitolo della saga di Venom sarà anche l'ultimo film del franchise, spin-off della saga di Spider-Man incentrato sul famoso villain barra anti-eroe dei fumetti Marvel: al momento non sono state fornite spiegazioni per questa decisione, ma da mesi ormai si parla di un cambio di strategia della Sony nei confronti del proprio franchise Marvel ora che lo studio sembra più concentrato sui film d'animazione e sulla sua partnership con il Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

A questo proposito va sottolineato il fatto che, anche se la saga di Venom dovesse concludersi con The Last Dance, non è detto che il tempo di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock sia finito qui: nei giorni scorsi infatti il famoso insider Daniel Richtman ha anticipato che Kevin Feige e i suoi Marvel Studios sarebbero pronti ad accogliere la superstar nel MCU per un potenziale crossover con lo Spider-Man di Tom Holland, qualcosa che i fan sperano e aspettano da anni.

Come ricorderete, le due saghe avevano 'dialogato' in passato tramite le scene post-credit di Venom: La furia di Carnage e di Spider-Man: No Way Home: è possibile che i semi piantati in quelle sequenze daranno presto i loro frutti grazie alla Saga del Multiverso del MCU.

Nel frattempo, a questo proposito, cresce il mistero sulla trama di Venom: The Last Dance.

