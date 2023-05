Venom 3 nel Multiverso? Anche Chiwetel Ejiofor nel film di Tom Hardy

Dopo la rivelazione del titolo provvisorio di Venom 3, arrivano grandi novità relative al cast dell'atteso nuovo cinecomix spin-off del franchise di Spider-Man con protagonista l'amatissimo Tom Hardy.

Come riportato in queste ore da Deadline, Chiwetel Ejiofor reciterà nel cast di Venom 3 al fianco dell'Eddie Brock/Venom di Tom Hardy (anche co-autore della sceneggiatura del film): al momento se non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo casting e il ruolo dell'attore rimane sconosciuto, sebbene l'annuncio ha già contribuito a surriscaldare gli animi dei fan: come saprete, infatti, Chiwetel Ejiofor fa parte del MCU con la saga del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, ed è stato visto l'anno scorso nell'acclamato sequel Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel ruolo di Karl Mordo.

Ulteriori dettagli sulla trama riguardanti Venom 3 sono sconosciuti, ma dopo Spider-Man: No Way Home e l'imminente Spider-Man: Across the Spider-Verse non è da escludere che la storia andrà a toccare il caldissimo argomento del Multiverso: del resto, lo stesso Eddie Brock è stato 'vittima' dell'incantesimo di Doctor Strange durante il più recente capitolo della saga con Tom Holland, quando è stato trasportato nel MCU prima di essere 'riportato' a casa nell'universo cinematografico Sony.

Come sempre vi terremo aggiornati per tutti i prossimi aggiornamenti, che di certo non tarderanno ad arrivare: è stato infatti confermato che le riprese di Venom 3 inizieranno a giugno.