Venom 3, Juno Temple pazza di Tom Hardy: 'È come un bambino pieno di entusiasmo'

Dopo i successi ottenuti con Ted Lasso e Fargo 5, l'attrice Juno Temple è tornata a parlare di Venom 3, film che rappresenterà il ruolo cinematografico più importante della sua carriera finora e un gradito ritorno al mondo dei supereroi dopo il cameo in The Dark Knight Rises di Christopher Nolan.

Intervista da Josh Horowitz, l'attrice ha parlato di com'è stato lavorare con Tom Hardy sul terzo capitolo della saga cinematografica spin-off di Spider-Man, adattamento del famoso fumetto Marvel Comics: "Non mentirò... potrei essere entrata in un set più grande persino di quello del film di Batman. Era un set pazzesco. La creatività che c'era dietro... in primo luogo, entri in quel set e dici, 'Wow, oh mio Dio, è davvero grande.' Poi hai a che fare con le persone in carne ed ossa, e Tom è un grande fan di Venom e della relazione tra Eddie e Venom. È così entusiasta di raccontare questa storia ed è così entusiasta di avere altre persone che ne fanno parte: sembra un bambino il primo giorno di scuola. È un'energia molto positiva con cui iniziare un lavoro perché può essere un compito intimidatorio, ma quando hai Venom in persona così contento di essere sul set e nervoso come te perché ci tiene davvero al progetto, allora ti senti un po' di più come a casa tua, ti senti a tuo agio".

Per quanto riguarda il suo ruolo, ancora tenuto nascosto, Juno Temple ha mantenuto la massima riservatezza: "Sono sempre brava a mantenere i segreti. Penso che i segreti siano importanti e che sia importante saperli mantenere".

Venom 3 è previsto per l'8 novembre: è uno dei pochi cinecomics in uscita nel 2024.