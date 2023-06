Venom 3, Juno Temple:'La produzione del film inizierà molto presto'

Uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo anno Venom 3, terzo atteso capitolo del franchise Sony con protagonista Tom Hardy. Tra le star che faranno parte del nuovo capitolo ci sarà anche Juno Temple, che ha confermato l'inizio imminente delle riprese, così da poter rispettare l'uscita del film nel 2024.

"Inizierà molto molto presto" ha dichiarato Temple a Variety. L'attrice, star di Ted Lasso, interpreterà un personaggio ancora sconosciuto all'interno della trama del film. L'inizio delle riprese di Venom 3 era stato confermato per giugno.



Kelly Marcel, co-produttrice del film, è stata scelta come nuova regista al posto di Andy Serkis:"Penso che ci sia così tanto potenziale nel Venomverse per trame interessanti prima che accada l'inevitabile... Penso che Kelly e Tom abbiano pensato a quale sia la prossima tappa. [...] Quando entri in un franchise devi pensare all'intero arco narrativo non puoi pensare soltanto individualmente" ha chiosato Serkis.



Tom Hardy aveva parlato così del terzo film:"Io penso che sia davvero importante, se ti addentri in qualcosa, pensare che 1, 2 e 3 siano la stessa cosa... la stessa storia, lo stesso film, in maniera tale che tu non sia sorpreso e colto alla sprovvista dal dover fare all'improvviso un terzo film dal nulla. Ci dev'essere una continuità".



Al momento non è stata individuata una data d'uscita precisa. Non perdetevi la nostra recensione di Venom - La furia di Carnage, secondo capitolo del franchise.