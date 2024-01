Venom 3, Juno Temple ha visto il film finito: 'Divertente e interessante'

A pochi giorni dalla pubblicazione del logo di Venom 3, la star di Ted Lasso e Killer Joe Juno Temple ha avuto modo di parlare della sua esperienza sul set del nuovo film Sony-Marvel dedicato al franchise cinematografico di Spider-Man.

In una recente intervista con Variety per discutere del clamoroso finale della stupenda quinta stagione di Fargo di Noah Hawley, di cui è stata assoluta protagonista insieme a Jon Hamm, Juno Temple ha parlato delle riprese di Venom 3 e ha accennato a quanto sia stato entusiasmante vedere il prodotto finito: "Sto imparando molto", ha spiegato l'attrice. "È un film molto divertente e interessante, perché ci sono così tante cose di cui non ti rendi conto quando sei sul set e stai girando la scena, cose che poi diventano molto diverse in post-produzione. Non vedo l'ora di vedere i frutti del nostro lavoro".

Venom 3 è diretto da Kelly Marcel (Cinquanta Sfumature di Grigio), che ha scritto e prodotto i primi due capitoli della saga. Oltre alla star del franchise Tom Hardy e Juno Temple, si è unito al cast anche Chiwetel Ejiofor, già interprete di un personaggio Marvel nel MCU, il Barone Mordo, visto in Doctor Strange e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker sono i produttori insieme a Kelly Marcel e Tom Hardy.

I dettagli della trama di Venom 3 sono attualmente sconosciuti, ma i fan sospettano che anche questo film sarà legato al Multiverso dopo quanto accaduto nelle scene post-crediti di Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home.