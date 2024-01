Venom 3, i fan sono sicuri di aver capito il villain del film grazie al logo

Il 2024 si preannuncia ricco di cinecomic, da Madame Web a Deadpool 3 fino al terzo capitolo di Venom nell'universo targato Sony, con il ritorno di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock. Nelle ultime ore sui social circola una teoria che riguarda il presunto villain del film ed è legata al logo del lungometraggio di Kelly Marcel.

Ad inizio gennaio, Sony ha organizzato una conferenza stampa per parlare dei vari progetti cinematografici televisivi, durante la quale è stato svelato il logo di Venom 3.

Al momento le informazioni sul film sono scarne e i fan sono in attesa di sapere cosa accadrà a Eddie e al simbionte nel terzo capitolo dopo La furia di Carnage. Su Everyeye potete leggere la recensione di Venom 2.



Grazie alla diffusione del logo, i fan stanno cercano di capire in che modo potrebbe essere collegato al cattivo di turno. La teoria maggiormente accreditata riguarda il design del logo e la conclusione di La furia di Carnage. In particolare il numero 3 in rosso dietro la scritta Venom ricorda ai fan dei fumetti il personaggio Toxin.



Il 3 del logo non solo corrisponde all'energia e al colore di Toxin ma anche il secondo film potrebbe aver accennato in qualche modo al personaggio. Nei fumetti, Toxin è un simbionte della progenie di Carnage, il villain del secondo film, ed è noto per essersi anche legato al detective Patrick Mulligan, presente anche nel secondo film. E proprio Mulligan alla fine del secondo film mostra gli occhi illuminati di verde, forse un indizio dell'avvento di Toxin. Tra i fan, c'è chi sostiene che il 3 si riferisca anche alla terza generazione di simbionte dopo Venom e Carnage.



Per quanto concerne il cast, Chiwetel Ejiofor è entrato nel cast di Venom 3 insieme a Juno Temple.