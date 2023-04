Venom 3, una famosa star di Ted Lasso raggiunge Tom Hardy nello spin-off di Spider-Man

A distanza di diversi mesi dall'ultimo aggiornamento, tramite il quale vi avevamo svelato il nuovo regista di Venom 3 dopo l'addio di Andy Serkis, arrivano finalmente grandi novità per il terzo capitolo della saga spin-off di Spider-Man con protagonista l'amatissimo Tom Hardy.

In queste ore infatti è stato confermato ufficiale che la star di Ted Lasso Juno Temple è entrata nel cast di Venom 3, nuovo cinecomix targato Sony e Marvel nel quale Tom Hardy riprenderà i panni dell'anti-eroe Eddie Brock/Venom dopo il cameo nella scena post-credit di Spider-Man: No Way Home. Il film sarà diretto dalla sceneggiatrice del franchise Kelly Marcel, che assumerà per la prima volta le redini della regia. I rappresentanti di Sony e di Juno Temple non hanno commentato la notizia, e i dettagli sul ruolo dell'attrice rimangono segreti.

Nota al 'piccolo pubblico' per ruoli i ruoli in progetti come Vinyl, Killer Joe e Espiazione, Juno Temple è arrivata al grande pubblico grazie a Ted Lasso, pluripremiata serie tv Apple TV+ nel quale interpreta la deliziosa PR Keeley Jones: la sua prova nello show ha ottenuto nomination agli Emmy e ai SAG per ciascuna delle stagioni in cui la serie è andata in onda, ed è molto probabile che sarà in lizza anche in questa stagione degli Emmy. Con Ted Lasso giunta quasi al termine, Juno Temple ha iniziato ad assicurarsi ruoli importanti per la sua carriera: oltre a Venom 3, l'attrice sarà anche protagonista della quinta stagione di Fargo, l'acclamata serie di Noah Hawley. Curiosamente si tratta della seconda star di Ted Lasso ad entrare nel mondo Marvel, dato che in precedenza l'attore Brett Goldstein - interprete di Roy, il fidanzato proprio di Keeley - ha vestito i panni di Ercole in Thor: Love & Thunder e presumibilmente tornerà per i prossimi episodi del MCU.

