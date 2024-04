Venom 3: la data d'uscita è stata cambiata per paura delle elezioni USA?

Venom: The Last Dance sarà l'ultimo film della saga targata Sony Pictures con protagonista Tom Hardy e arriverà nei cinema di tutto il mondo il prossimo ottobre, con la data che potrebbe essere stata modificata a causa delle elezioni presidenziali USA 2024.

Stando a Variety, infatti, la nuova data d'uscita di Venom 3 fa parte della risposta di Hollywood alle elezioni americane di quest'anno, che vedranno il presidente in carica Joe Biden competere con l'ex presidente Donald Trump per un nuovo mandato alla Casa Bianca: stando al magazine, infatti, sebbene molti spettatori riempiranno le sale in cerca di una distrazione per quelle che probabilmente saranno settimane molto calde, gli studi cinematografici al contrario interromperanno il marketing e gli sforzi pubblicitari sia prima che dopo le elezioni, per paura che la promozione dei propri film si perda nella confusione degli annunci elettorali e della copertura delle notizie legate alle elezioni.

In effetti, basta dare un'occhiata al calendario uscite per rendersi conto che in quel periodo non ci sono film importanti in uscita, con un vuoto che si creerà da Venom: The Last Dance (25 ottobre) a Il Gladiatore 2 (22 novembre) e Wicked e Moana 2 (27 novembre): "Sarà un periodo tranquillo in termini di uscite cinematografiche: qualsiasi film rischierà di essere soffocato dalla elezioni e la gente non presterà attenzione", scrive Variety.

Per altri contenuti ecco cosa sappiamo sul possibile crossover tra Venom e Spider-Man di Tom Holland.

Su Pulp Fiction (4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.