Venom 3: chi sarà il villain del sequel con Tom Hardy?

Chi dovrà affrontare il simbionte più famoso del mondo nel suo terzo film stand alone? Dopo l’incredibile successo del primo Venom e nonostante un secondo capitolo accolto meno positivamente al botteghino, Tom Hardy tornerà nei panni di Eddie Brock alias Venom per una terza pellicola.

Terza pellicola che presenterà un team creativo tutto nuovo, fra regista e sceneggiatori. Nuova è anche la presenza di Juno Temple, già amatissima per Ted Lasso, in un ruolo di primo piano ma che ancora non conosciamo. E se fosse lei la villain del film? Dopotutto Venom 3 inizierà dopo il salto di Eddie e del simbionte nel MCU, chissà che questo passaggio non comporti qualcosa a livello di multiverso, anche sul lato villain.

Sarà infatti presente in Venom 3 anche Chiwetel Ejiofor, già conosciuto dai Marvel fan per il suo ruolo come Karl Mordo in Doctor Strange. Che la magia di Strange lo abbia portato nel Sony Universe? Magari spedito lì per rimettere le cose a posto? Ricordiamo che l’Avvoltoio è passato anche lui dall’altra parte, perciò il villain di questo Venom 3 potrebbe essere qualcuno decisamente legato al multiverso.

Altre voci vogliono invece come villain Orwell Taylor. Nei fumetti Marvel suo figlio Hugh viene ucciso proprio da Venom, perciò Orwell cerca vendetta nei confronti del simbionte. Potrebbe rifarsi a qualche danno collaterale del primo o del secondo film, magari con il fatto che Venom ha ucciso dei mercenari e il figlio di Orwell era fra questi.

Resta sempre l’opzione Spider-Man, ma a quel punto cambierebbero completamente le carte in tavola. Anche se le prime immagini di Venom 3 confermano il collegamento con Spider-Man.

L’uscita di Venom 3 al momento è fissata per ottobre 2024, ma con lo sciopero degli sceneggiatori ancora in atto tutto può sempre cambiare. E secondo voi chi sarà il villain? Diteci la vostra nei commenti.