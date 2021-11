Venom 3, chi sarà il villain del prossimo film con Tom Hardy?

Venom La Furia di Carnage ha stupito al botteghino, registrando incassi incredibili. Proprio per questo tutti parlano di un eventuale terzo capitolo. Andy Serkis ha già reso chiara la sua intenzione di tornare con un Venom 3, e ha anticipato quale potrebbe essere il villain del film.

Nelle prime due pellicole Venom si è scontrato con due grandi nemici: Riot e Cletus Kasady, alias Carnage. Ma cosa succederà dopo? Serkis ha anticipato che prima di incontrare Spider-Man, Eddie Brock dovrebbe affrontare altri cattivi. "Credo che ci sia molto da raccontare su altri supercriminali che si trovano a Ravencroft. C'è un terreno così fertile da scoprire lì" ha detto il regista.

Tuttavia i fan chiedono il ritorno di un personaggio dal Raimiverse: si tratta di Flash Thompson, interpretato da Joe Manganiello. Nei fumetti, Thompson non ha una storia semplice: arruolatosi nell'esercito, diventa un eroe di guerra. Nel 2011, perde tragicamente entrambe le gambe in combattimento, e si ritrova così coinvolto nel Project Rebirth 2.0 (vi ricorda qualcosa? è il programma che ha creato Captain America!). Proprio qui Flash è stato legato al simbionte Venom dando vita a un nuovo super-soldato: l'Agente Venom. Thompson ha vestito i panni dell'Agente Venom per molto tempo nel fumetto. Quando Eddie Brock ha rivendicato il suo simbionte, Flash non si è fermato: ha continuato a combattere con un altro tipo di simbionte, prendendo il nome di Agente Anti-Venom. Che possa essere lui il probabile nemico del prossimo film? Forse.

Molti altri invece hanno chiesto l'arrivo di Toxin. Si tratta di un simbionte figlio di Carnage, che si lega prima a Patrick Mulligan e poi a Eddie Brock. Nel secondo caso entra ovviamente in gioco l'Agente Venom a rendere il legame possibile. Un inserimento che potrebbe essere sicuramente interessante.

Ma se invece ad arrivare non fosse un simbionte? Magari per questa volta Serkis e il suo team proveranno a cambiare le carte in tavola. E voi chi vorreste vedere il Venom 3?