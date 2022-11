Venom 3, Andy Serkis spiega perché non tornerà alla regia dell'ultimo film

Il franchise di Venom è certamente quello più redditizio dell'universo di Spider-Man targato Sony ma al timone del terzo film non ci sarà Andy Serkis, che aveva ereditato la regia del sequel da Ruben Fleischer. Nonostante l'ottimo risultato al botteghino per La furia di Carnage, la star di Il Signore degli Anelli non tornerà.

Sarà Kelly Marcel a dirigere Venom 3, mentre Serkis, intervistato da /Film ha spiegato il motivo del suo addio al progetto:"Mi sono divertito moltissimo a fare Venom - La furia di Carnage. Tom Hardy è un mio caro amico e mi sono sentito molto orgoglioso del lavoro, ci siamo divertiti così tanto a farlo. Essere il custode di quel franchise per un po' è stato fantastico. Ho così tanti progetti su cui stavo per lavorare, come Animal Farm per esempio. Stavamo per entrare in produzione con quel film e poi abbiamo ritardato quando è uscito Venom. Devo stare al passo con i progetti su cui ho lavorato per diverso tempo". Sul nostro sito trovate la recensione di Venom - La furia di Carnage.



Serkis nell'intervista ha elogiato anche la sua erede, Kelly Marcel:"Sono davvero felice che Kelly lo stia facendo. Lei è così in controllo del materiale [di Venom] con Tom; sono un'ottima squadra con cui lavorare. Sono davvero entusiasta di vedere cosa tireranno fuori".



La sceneggiatura di Venom 3 sarà di Tom Hardy e probabilmente dopo questo film l'attore abbandonerà il personaggio di Eddie Brock per abbracciare nuovi progetti.