Venom 3, Amy Pascal conferma: 'Abbiamo già iniziato i lavori'

In una recente intervista rilasciata a Collider, la produttrice di Spider-Man Amy Pascal, ha confermato che un terzo film di Venom è attualmente in lavorazione. La dichiarazione di Pascal giunge a poche settimane dall'uscita nelle sale di Venom - La furia di Carnage, primo sequel del franchise e pochi giorni prima di No Way Home.

Ovviamente è tutto ancora in fase embrionale ma Tom Hardy tornerà a vestire i panni del celebre villain di Spider-Man. La furia di Carnage ha superato i 400 milioni di dollari al botteghino.



"Siamo nelle fasi di pianificazione in questo momento ma ciò su cui siamo concentrati è convincere tutti a venire a vedere No Way Home" ha dichiarato Pascal. Non appena il secondo film di Venom è uscito nelle sale, i fan si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro di Eddie Brock/Hardy.



Lo stesso attore aveva risposto in questi termini:"Queste cose arrivano a tre. Se ce ne sarà uno nuovo dipende fortemente dal successo di ciascuno di essi, quindi non puoi contare sul fatto che si ripetano. Ognuno dev'essere come se fosse l'ultimo. Ma io penso che sia davvero importante, se entri in qualcosa, pensare che uno, due o tre siano la stessa cosa. La stessa storia, lo stesso film. Ci dev'essere una certa continuità in un terzo, un quarto o un quinto. E se qualcuno dice 'no' allora ok. Lascialo andare e passa a qualcos'altro".

Anche Andy Serkis, regista del secondo film, aveva dichiarato di essere convinto che il VenomVerse avesse ancora tanto materiale inesplorato da approfondire.



Su Everyeye trovate la recensione di Venom - La furia di Carnage, il secondo capitolo del franchise.