Venom 3, la nuova aggiunta al cast viene da Supernatural e The Handmaid's Tale!

Nuovo ingresso nel mondo di Venom: si tratta di Clark Backo, conosciuta per i suoi ruoli in Letterkenny e The Changeling. Si unirà a Tom Hardy, Juno Temple e Chiwetel Ejiofor, ma non si sa ancora quale sarà il suo ruolo nel film di Kelly Marcel.

Backo ha vinto un Independent Spirit Award per il suo ruolo in Changeling, mentre in Letterkenny l'abbiamo conosciuta nei panni di Rosie: l'attrice è comparsa anche in show celebri come Supernatural, The Handmaid's Tale e Designated Survivor. A proposito di The Handmaid's Tale, per i fan della serie ci sono novità sulla data di uscita della quinta stagione. Per chi invece vorrà rivedere Backo in una nuova veste, non resterà che attendere l'uscita del terzo capitolo di Venom, prevista per quest'autunno. I primi due film hanno guadagnato in tutto 1,3 milioni di dollari al botteghino: si tratta di uno dei più grandi successi di Sony insieme al live action di Spider-Man.

Dunque l'uscita della terza parte era abbastanza scontata, e la conferma era arrivata dallo stesso Hardy, seppur in modo indiretto: "Queste cose solitamente escono in tre parti. Se ci sarà un nuovo capitolo - e questo dipende fortemente dal successo di ogni singolo film, quindi ciascun film è come se fosse l'ultimo". Ma Venom 3 potrebbe essere il suo ultimo film della saga: poco dopo l'inizio delle riprese l'attore ha pubblicato un messaggio sui social che ha allarmato i fan, in cui parla della sua "ultima danza" con Venom. Quale sarà il destino di Venom dopo il terzo film? Hardy abbandonerà Eddie?