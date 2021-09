Venom 2, Woody Harrelson: 'Volevo che Andy Serkis doppiasse Carnage'

In Venom: La Furia di Carnage vedremo Woody Harrelson alle prese con un doppio ruolo mica male, vale a dire quello di Cletus Kasady e del suo alter-ego Carnage: un dualismo che l'attore ha però provato a scansare, cercando di rifilare l'onore e l'onere del doppiaggio del simbionte rosso al regista Andy Serkis.

Mentre in giro si parla di un possibile leak della scena post-credit di Venom: La Furia di Carnage, infatti, Harrelson ha rivelato di esser stato inizialmente piuttosto dubbioso sull'idea di doppiare il villain del film, in quanto non particolarmente convinto di poter fare un buon lavoro.

"Ci sono state un sacco di discussioni per quanto riguarda la voce, discussioni con Tom, ovviamente discussioni con Andy Serkis, che ha diretto il film. Continuavo a sbagliare la voce e pensavo tra me e me: 'Chi noterà la differenza se dovesse doppiarlo Andy, che è un maestro con le voci? Perché non lo fai tu, Andy?' Ma no, lui ha insistito perché lo facessi io, ma davvero... Mi piace com'è venuta fuori. Ovviamente sono stati aggiunti degli effetti, ma mi piace il risultato" sono state le parole di Harrelson.

A questo punto non resta altro da fare che attendere pazientemente l'uscita del film per giudicare il lavoro svolto dal buon Woody: il confronto con un fuoriclasse del doppiaggio come Andy Serkis, comunque, sarà tutt'altro che facile! Nell'attesa, intanto, vi lasciamo qui un nostro approfondimento sulle differenze tra Venom e Carnage.