Venom 2, Woody Harrelson si trasforma in Carnage nella nuova impressionante anteprima

Manca ormai poco all'uscita in Italia di Venom 2, e continuano a essere pubblicati nuovi promo e video in anteprima per stuzzicare la curiosità dei fan. La clip più recente ci mostra la prima trasformazione di Cletus Kasady, il serial killer interpretato da Woody Harrelson, nel malvagio simbionte Carnage.

Le immagini sono visibili anche nel tweet in calce alla notizia, e fanno il paio con quelle di Woody Harrelson nel trailer di Venom: La furia di Carnage.

Dopo aver fatto il suo debutto nei fumetti in Amazing Spider-Man #361 nel 1992, quindi, Carnage apparirà anche nel sequel di Venom. Nel film, Cletus Kasady è un condannato a morte per una serie di omicidi. Le vicende si svolgono un anno dopo quelle di Venom, e secondo la sinossi ufficiale "il giornalista investigativo Eddie Brock lotta per adattarsi alla vita come ospite del simbionte alieno Venom, che gli conferisce le abilità sovrumane di un letale vigilante. Brock tenta di far ripartire la sua carriera intervistando il serial killer Cletus Kasady, che diventa l'ospite del simbionte Carnage ed evade di prigione dopo un'esecuzione fallita."

Nonostante la classificazione PG-13 che aveva fatto inizialmente storcere il naso a qualche fan, a giudicare da queste nuove immagini Venom: La furia di Carnage conterrà in ogni caso la sua buona dose di scene cruente e da brividi. E chissà che la vicinanza con Halloween non giovi anche al botteghino.