Venom 2: Woody Harrelson diventa Carnage in questa stupenda fan art

Mentre dall'uscita di Venom: Let There Be Carnage ci separano ancora parecchi mesi, dato il rinvio della Sony al 2021 per colpa della pandemia attuale, sono i fan a tenere impegnato il proprio tempo realizzando delle stupende fan art a tema, una delle quali è dedicata proprio al villain di Woody Harrelson.

Nell'immagine in questione, postata su Instagram da Olivia Design, possiamo dare uno sguardo alla mostruosità del personaggio che sul grande schermo avrà il volto di Harrelson e che era già stato anticipato dalla scena dopo i titoli di coda del primo Venom con Tom Hardy. I fan, come detto, dovranno attendere più del previsto per vedere in sala questo secondo capitolo Sony che dall'ottobre 2020 è stato posticipato al 25 giugno 2021 a causa della pandemia di coronavirus.

Non si tratta della prima fan art dedicata a Carnage, ma sicuramente quella in questione - e che potete visualizzare in calce alla news - è tra le più inquietanti mai realizzate. Chissà se il look sul grande schermo nel film diretto da Andy Serkis riuscrà a essere ugualmente suggestivo e minaccioso, senza dubbio l'interpretazione di un asso come Harrelson giocherà a favore della pellicola, che in Italia uscirà col titolo Venom: La Furia di Carnage, come svelato da un promo diffuso qualche tempo fa.

Si tratta del secondo capitolo della saga con Tom Hardy ed è basato sul celebre personaggio della Marvel Comics: il film è prodotto da Columbia Pictures in associazione con Marvel e distribuito da Sony Pictures. La regia è stata affidata a Andy Serkis su una sceneggiatura di Kelly Marcel e vedrà il ritorno anche di Michelle Williams, coi debutti dei nuovi arrivati Reid Scott e Naomie Harris.

Venom: La Furia di Carnage va così a inserirsi nel nuovo universo cinematografico Sony dedicato ai villain di Spider-Man.