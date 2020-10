Venom 2, Woody Harrelson è Carnage in questa inquietante fan art

In tempi normali, Venom: La Furia di Carnage sarebbe già approdato nelle sale di tutto il mondo, in quanto la sua precedente data d'uscita era fissata al 2 ottobre di quest'anno; la pandemia ha fatto slittare il tutto 25 giugno 2021 e oggi ci possiamo accontentare con una nuovissima e inquietntissima fan art dei fan dedicata al villain del film.

Già in passato avevamo potuto apprezzare altre fan art dedicate a Carnage, che come noto verrà interpretato da Woody Harrelson; mentre abbiamo potuto già ammirare uno scorcio della sua interpretazione nei panni di Cletus Kasay nella scena post-crediti del primo film con Tom Hardy, non abbiamo ancora potuto vedere gli effetti della sua trasformazione nel villain. Questa nuova fan art è decisamente convincente e realistica e mette decisamente paura.

Harrelson è già stato avvistato in alcune foto dal set di Venom 2, dove si è mostrato con un aspetto molto diverso rispetto all'unica scena in cui è apparso. Purtroppo i dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati, ma sappiamo che faranno ritorno nel casta anche Michelle Williams, Reid Scott e ovviamente Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock. Tra le new entry troveremo invece Naomie Harris nei panni di Shriek.

Nell'attesa di vedere un primo trailer ufficaile, vi rimandiamo al primo teaser trailer di Venom: La Furia di Carnage, diffuso qualche mese fa e nel quale si mostra il logo ufficiale del film.

Diretto da Andy Serkis, Venom: La Furia di Carnage era inizialmente previsto per questo ottobre ma è stato rimandato a giugno 2021 a causa della pandemia. Che ve ne pare di questa fan art? Vi immaginate un aspetto diverso per Carnage? Fatecelo sapere nei commenti.