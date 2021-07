Venom 2, un video leak svela delle scene inedite con Tom Hardy e Woody Harrelson!

Dopo i vari leak di Spider-Man: No Way Home emersi nelle scorse settimane, ecco arrivare in rete del materiale inedito di un altro atteso film targato Sony Pictures tratto dai fumetti Marvel, ovvero Venom: La furia di Carnage, sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy.

Come segnalato da Murphy's Multiverse, il canale YouTube Movies Basket ha condiviso una featurette in cui compaiono Hardy, la new entry Woody Harrelson (interprete di Cletus Kasady/Carnage) e il regista Andy Serkis, grazie alla quale possiamo mettere gli occhi su alcune scene inedite che non sono state inserite nel trailer ufficiale di Venom: La furia di Carnage.

Nel filmato, Harrelson rivela di essere rimasto sorpreso dal lato comico della pellicola, mentre Serkis sottolinea quanto sia importante la dinamica da coppia di vecchi amici tra Eddie e il simbionte.

Rimandato più volte a causa della pandemia, Venom: La furia di Carnage debutterà nelle sale americane il 24 settembre 2021, mentre per l'Italia è ancora indicato un generale "autunno 2021". Dopodiché il franchise noto come SPUMC (Sony Pictures Universe of Marvel Characters) proseguirà nel 2022 con l'arrivo di Morbius.

Che aspettative avete nei confronti del nuovo film di Venom? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.