Venom 2, l'uscita slitta a ottobre in Nuova Zelanda: novità in arrivo?

Gli ultimi due anni sono stati piuttosto stressanti per gli appassionati di cinema di tutto il mondo, costretti a tenere gli occhi puntati non tanto sulle nuove uscite, quanto sui continui e inevitabili annunci di slittamento causa COVID: un incubo ancora lontano dal giungere a termine, come testimonia la vicenda di Venom: La Furia di Carnage.

Tra i fan era infatti già scattato l'allarme all'uscita del nuovo trailer del film con Tom Hardy, rilasciato senza più alcuna indicazione precisa riguardo la data d'uscita: un dettaglio che non è sfuggito agli occhi di chi attende con trepidazione questo momento, e che potrebbe in effetti essere preavviso di notizie tutt'altro che buone.

L'impressione è stata confermata da quanto accaduto in queste ore: in Nuova Zelanda Venom: La Furia di Carnage è infatti ufficialmente slittato al 14 ottobre, circa 3 settimane dopo quel 23 settembre inizialmente fissato come termine per la release del film con Woody Harrelson.

Certo, siamo lontani dagli slittamenti a data da definire: l'impressione, però, è che nel mondo del cinema viga inevitabilmente la paura per gli effetti della diffusione delle varianti del COVID e che l'industria tenda quindi a voler tastare il terreno prima di muovere il passo definitivo. Vedremo nei prossimi giorni, dunque, se ci saranno novità anche per il mercato europeo. Vediamo, intanto, cos'hanno in comune Venom e Gollum secondo Andy Serkis.