Venom 2, ecco il trailer del film con Tom Hardy e Woody Harrelson!

I cinema riaprono e, finalmente, arriva il momento di fare i conti con le tante, attesissime release messe in stand-by nel corso di quest'ultimo anno: stavolta è il turno di uno dei ritorni più invocati dai fan Marvel, vale a dire quello del Venom di Tom Hardy.

L'iconico villain, già protagonista del film uscito nel 2018, farà dunque il suo ritorno in questo Venom: La Furia di Carnage in uscita il prossimo settembre dopo più di uno slittamento: nell'attesa che passino i mesi che ci separano dall'arrivo del film di Andy Serkis, dunque, possiamo finalmente divertirci un po' con il suo primo trailer ufficiale.

Trailer, quello rilasciato pochi minuti fa, dal quale traspare tutta quell'atmosfera cupa ma al tempo stesso ironica e sarcastica che aveva caratterizzato il primo film: a fare la differenza, stavolta, potrebbe essere però la presenza di un villain che lascia davvero ben sperare, vale a dire il Cletus Kasady/Carnage interpretato da Woody Harrelson, del quale il trailer ci mostra anche la trasformazione.

Insomma, le premesse per far bene ci sono tutte: vedremo se le buone intenzioni si trasformeranno in giudizi positivi una volta giunto il momento dell'esordio! E voi, che aspettative avete dopo questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti! Il merchandise LEGO, intanto, ci aveva già concesso una prima occhiata al Carnage di Venom 2.