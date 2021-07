Venom 2, Tom Hardy verrà accreditato per la storia: 'È innamorato del personaggio'

Oltre ad essere l'interprete principale di Venom, nonché uno dei volti rappresentativi dell'Universo cinematografico Sony incentrato sui personaggi tratti dai fumetti Spider-Man, Tom Hardy è stato coinvolto in prima persona anche nella realizzazione del film di Andy Serkis.

A rivelarlo è stata Kelly Marcel, sceneggiatrice di Venom: La furia di Carnage, che in un'intervista con Empire ha confermato che l'attore verrà accreditato tra gli ideatori della storia del sequel.

"Questa è una cosa nuova per lui, essere accreditato. Ma non è la prima volta che viene coinvolto. Si dedica assolutamente al 100% a tutto ciò che fa" ha spiegato l'autrice. "È sposato con Venom. Ama questo personaggio ed è molto coinvolto in ciò che pensa dovrebbe accadere."

Sebbene sia accredita come l'unica sceneggiatrice, Marcel ha spiegato che lo script è nato da una serie di lunghe conversazioni in cui i due hanno discusso sul sul modo esatto in cui Venom e Carnage si scontreranno sullo schermo. "Lui non prende una penna e scrive. Abbiamo passato mesi a raccontare la storia su FaceTime, a sfornare idee, a vedere cosa funzionava e cosa no. Poi ho preso tutto quello di cui abbiamo parlato e mi sono rintanata da qualche parte per tre mesi in silenzio, per scrivere il copione", ha aggiunto.

Vi ricordiamo che l'uscita della pellicola è fissata al 23 settembre 2021. Intanto, dal merchandise è emerso un nuovo sguardo al Carnage di Woody Harrelson in Venom 2.