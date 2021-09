Venom 2, Tom Hardy: 'Sono profondamente coinvolto nell'universo Marvel'

Il successo di Venom ha spalancato (sebbene, almeno per ora, soltanto in parte) a Tom Hardy le porte dell'universo Marvel: pur non facendo parte dell'MCU il personaggio di Eddie Brock è stato un modo per introdurre l'attore in un mondo per lui tutto da esplorare e che il nostro sembra non veder l'ora di conoscere meglio.

Nel giorno in cui cominciano a spuntare le prime recensioni di Venom: La Furia di Carnage, infatti, Hardy ha parlato proprio del suo ingresso nell'universo popolato da amici e nemici del simbionte, dicendosi profondamente coinvolto da tutto ciò che riguarda il mondo Marvel.

"Sono profondamente coinvolto in questo franchise. Se [il film] avrà successo ce ne sarà un altro da fare!" sono state le parole dell'attore, che recentemente ha parlato anche della possibilità di rendere Venom Rated-R: "Ne abbiamo discusso, con tutti quei simbionti ovviamente lo prendi in considerazione. E poi il fumetto è davvero estremo. Ma no, non è quello che vogliamo fare".

Un Tom Hardy così entusiasta del franchise, comunque, sembra deporre decisamente bene per l'eventualità di far confluire l'universo Sony nel Marvel Cinematic Universe: che il buon Tom sia destinato ad essere accontentato? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi! In rete, intanto, è già apparso un clamoroso leak di Venom: La Furia di Carnage.