Venom 2, Tom Hardy pubblica (e cancella) una foto dell'inizio delle riprese

Nel 2018 Venom ha riscosso un inaspettato successo al botteghino, tanto che Sony ha messo subito in cantiere un sequel. L'uscita nelle sale è fissata per l'ottobre 2020 e l'inizio delle riprese non è stato ancora comunicato ufficialmente, ma Tom Hardy ha lasciato trapelare qualcosa sui social.

Nella mattinata di venerdì l'attore ha pubblicato un'immagine su Instagram: una foto in bianco e nero, in cui sembra seduto alla poltrona del trucco. La didascalia di contorno recitava "W#'R'V3N0M2 day one". Sembrava quindi a tutti gli effetti un annuncio dell'inizio delle riprese di Venom 2.

La foto, però, è presto sparita dal social. Un utente Reddit, però, è riuscito a salvare l'immagine e a condividerla.

Già alcuni giorni fa Tom Hardy aveva stuzzicato i fan di Venom, e adesso arriva questa foto con la sua successiva, misteriosa sparizione.

Venom 2 non sarà diretto dal regista del primo capitolo del 2018, Ruben Fleischer. Al suo posto ci sarà invece Andy Serkis. "Sono proprio nelle fasi iniziali, ma ho già alcune idee molto chiare sul percorso, su cosa mi piacerebbe rendere visivamente e come portare i personaggi in un'altra direzione" aveva dichiarato Serkis qualche tempo fa. "Sono entusiasta di lavorare con tutti i grandi attori coinvolti. È un franchising fantastico. Sono davvero onorato di essere stato scelto per dirigerlo. Sembra che sia una storia molto, molto contemporanea, e, spero che diventi un pezzo di storia del cinema."

Nel futuro di Andy Serkis c'è anche il ruolo di Alfred Pennyworth in The Batman. Per vedere Venom 2 al cinema, invece, bisognerà aspettare il 2 ottobre 2020.