Venom 2: Tom Hardy festeggia la fine delle riprese londinesi con tutta la crew

Attraverso un'immagine postata sui suoi profili social, Tom Hardy ha informato i propri fan che le riprese londinesi di Venom 2 si sono ufficialmente concluse; adesso la produzione si sposterà a San Francisco per la parte rimanente di lavoro da effettuare sul film.

Come comunicato da Production Weekly le riprese della pellicola non si sono ancora ufficialmente concluse, in quanto del lavoro deve ancora essere svolto a San Francisco, città nella quale è ambientato interamente il primo film con Hardy nei panni del celebre simbionte dei fumetti dedicati a Spider-Man. Come sappiamo, la storia di Venom 2 riprenderà poco tempo dopo la fine degli eventi nel capitolo precedente e vedrà tra i protagonisti anche Woody Harrelson nei panni del villain Cletus Kasady alias Carnage e anche Naomie Harris nel fortemente rumoreggiato ruolo di Shriek. La trama è comunque ancora avvolta nel mistero.

In precedenza, il regista del sequel, Andy Serkis, non si era sbilanciato molto sulla trama del film, limitandosi a elogiare il suo protagonista: "Non posso dirvi molto riguardo al film ma abbiamo iniziato le riprese da 40 giorni ed è davvero entusiasmante" ha detto Serkis a Metro. "Abbiamo il mitico Tom Hardy al centro del progetto e stiamo approfondendo il rapporto tra lui e Venom". Arrivato al suo terzo progetto da regista, Serkis non si è voluto sbottonare sulla trama del film ma potrebbe aver confermato un'importante presenza: "Ovviamente c'è anche la sua nemesi... ma questo è tutto ciò che posso dirvi. Andrà tutto bene, abbiamo un cast fantastico".

Come avrete capito, Serkis probabilmente fa riferimento a Carnage, il villain interpretato da Woody Harrelson che ha fatto la sua comparsa nella scena post-credit del film uscito nel 2018. Al momento, però, restiamo in attesa di avere conferme ufficiali sulla trama del sequel (si parla addirittura di un possibile cameo di Tom Holland nei panni di Spider-Man).

Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 ottobre. Nell'attesa, vi rimandiamo alle nostre aspettative su Venom 2 e al trailer di Morbius con Jared Leto nei panni del protagonista del film, che lo ricordiamo sarà ambientato nello stesso universo narrativo di Venom (e probabilmente anche all'interno del Marvel Cinematic Universe).

Di seguito l'immagine di fine riprese postata da Hardy.