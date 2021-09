Venom 2: per Tom Hardy il Carnage di Woody Harrelson è 'formidabile'

Con l'uscita anticipata di Venom: La furia di Carnage, la Sony ha condiviso alcune note di produzione che gettano qualche luce sugli aspetti della lavorazione del film e nell'ultima di queste veniamo a sapere che Tom Hardy si è divertito molto sul set della pellicola anche grazie alla "formidabile" interpretazione del suo collega Woody Harrelson.

A confermarlo nelle note è stato il produttore Matt Tolmach, il quale ha affermato: "Ogni storia su Venom deve condurre a Carnage. In un mondo abitato da un simbionte genuinamente spaventoso c'è un altro simbionte che è molto più malvagio e molto più pericoloso e anche molto più letale. E' la sfida definitiva per Venom e quindi anche per Eddie. Woody era la persona giusta perché non solo è uno dei più grandi attori viventi ma possiede anche quella deliziosa malvagità che è terrificante in un modo completamente unico".

Anche Tom Hardy, sempre attraverso le note di produzione, ha avuto modo di elogiare la performance del collega nei panni di Carnage: "Woody è una delle persone più cool che abbia mai conosciuto. Sia come essere umano che come attore, è semplicemente formidabile. Non c'è niente che può scioccarlo di qualsiasi cosa gli presenti. Ha sempre una risposta e una soluzione a tutto e ha delle storie da raccontare. Come artista è davvero meraviglioso, un talento brillante e una mente creativa al massimo, è stata una gioia assoluta poter lavorare con lui".

L'uscita di Venom: La furia di Carnage è stata anticipata nelle sale americane di ben due settimane, spostandosi quindi dal 15 al 1° ottobre 2021, come conseguenza del successo planetario di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che ha battuto ogni aspettativa al box-office persino degli analisti specializzati.