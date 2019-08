Venom 2: Spider-Man comparirà nel film dopo il mancato accordo tra Sony e Disney?

Venom 2 in questo momento è in pre-produzione a Londra, con Andy Serkis scelto come regista per guidare il secondo capitolo e succedere a Ruben Fleischer. Dopo la vicenda tra Sony e Disney ora in molti si chiedono se Spider-Man possa comparire in Venom 2, con Tom Holland a questo punto finalmente al fianco di Tom Hardy.

Sin dagli albori del processo di sviluppo di Venom, dalla Sony sono trapelate diverse voci sulla volontà di coinvolgere il personaggio nel franchise. E ora che la Sony ha riacquisito il pieno controllo creativo di Spider-Man potrebbe davvero prendere seriamente in considerazione l'idea di sfruttare il personaggio in Venom 2.



Una possibilità che darebbe sicuramente grande risalto al film, soprattutto con la possibilità viva di vedere anche Carnage all'interno della trama, interpretato da un attore istrionico come Woody Harrelson.

In passato Tom Holland aveva espresso il suo desiderio di recitare in un film di Venom con Tom Hardy, a patto che si trattasse di un progetto legato al Marvel Cinematic Universe. Come si evolverà la situazione?

Venom 2 potrebbe essere vietato ai minori, ora che è slegato dall'MCU; il primo film ha ottenuto ottimi riscontri al botteghino ma Michelle Williams, una delle protagoniste, ha chiesto più scene action per questo secondo capitolo. Verrà accontentata?