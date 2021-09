Venom 2, un nuovo singolo di Eminem nella colonna sonora? L'anticipazione del rapper

Manca pochissimo alla sua uscita al cinema, ed è proprio in questi giorni che il pericolo spoiler su Venom: La furia di Carnage si fa più forte. Una nuova anticipazione potrebbe essere giunta da Eminem, ma in questo caso immaginiamo che i fan abbiano gradito, non trattandosi di informazioni relative alla trama, ma semplicemente alla colonna sonora.

Come si ricorderà, ad accompagnare i titoli di coda del primo Venom, nel 2018, era proprio un brano di Eminem, ricco di riferimenti al film come dimostrano versi come "Sono diventato un simbionte", "Sono parte di te, fuggire da me è impossibile" o "Eddie Brock sei tu, io sono l'abito, chiamami Venom".

Stavolta, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, il rapper (all'anagrafe Marshall Mathers) ha pubblicato su Twitter una clip di pochi secondi, che lascia immaginare la sua presenza anche nel sequel del film. Accompagnate da una base musicale, scorrono su uno sfondo nero le parole "Venom: La furia di Carnage" e successivamente il nome di Skylar Grey, featuring Polo G, Mozzy e appunto Eminem.

Anche in questo caso, potrebbe trattarsi della colonna sonora dei titoli di coda del film, che arriverà in Italia il 14 ottobre. Intanto, anche Jared Leto non vede l'ora che esca Venom 2 per goderselo al cinema, in attesa di un eventuale crossover con il suo Morbius.