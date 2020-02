Venom 2: primo sguardo al Cletus Kasady di Woody Harrelson nel sequel

A sorpresa, qualche minuto fa Tom Hardy ha diffuso in rete una nuova immagine di Venom 2 in cui vediamo Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady, aka Carnage.

Il personaggio torna dunque a mostrarsi dopo aver debuttato nella scena post-credit del primo capitolo, dove abbiamo potuto assistere all'incontro ta Cletus e Eddie Brock in prigione. Le riprese di Venom 2 sono iniziate già da tempo, e ormai non dovrebbe mancare molto alla fine della produzione, ma la foto in questione rappresenta uno dei primi sguardi ufficiali al progetto.

"Ciao Cletus" ha scritto semplicemente Hardy nel post che potete trovare in calce alla notizia. Purtroppo l'immagine non fornisce ulteriori dettagli sulla trama di Venom 2, di cui al momento sappiamo davvero pochissimo, ma potrebbe anticipare l'arrivo imminente del materiale promozionale del film. D'altronde mancano ormai 8 mesi all'arrivo del film nelle sale, vista l'uscita fissata ad ottobre 2020.

Che ve ne pare di questo nuovo sguardo a Cletus Kasady? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.

A proposito dell'Universo di Spider-Man targato Sony, il prossimo luglio sarà il turno di Morbius, film dedicato al vampiro vivente interpretato da Jared Leto nel quale sappiamo apparirà anche l'Avvoltoio di Michael Keaton apparso in Spider-Man: Homecoming. Per saperne di più, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Morbius.