Venom 2: dal set ecco Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady e l'evasione di Carnage

Un nuovo video dal set di Venom 2, cinecomic Sony Pictures con protagonista Tom Hardy, ha svelato una scena d'azione che presumibilmente coinvolgerà uno dei due simbionti.

Con le riprese attualmente in corso a San Francisco, e dopo le foto ufficiali dal set e il video che ha suggerito uno scontro tra Carnage e Venom, dal set arriva anche un'interessante scena d'azione che mostra uno stunt-man sospeso in aria, con dei fili che lo trasportano dalla parete di un edificio a quella che sembrerebbe essere un'auto della polizia.

Dal filmato non è chiaro chi sia la persona che salta dall'edificio, né se si tratta di una fuga disperata o di una scena di combattimento. Considerato l'aspetto asettico del palazzo, è possibile che questa sia la struttura dalla quale fuggirà Carnage. A corroborare la testa ci pensa inoltre una nuova scena filmata oggi - mostrata nella foto in calce all'articolo - in cui vediamo Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady aggirarsi liberamente per la città.

Voi cosa ne pensate? Vi piace il look dell'attore? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Diretto da Andy Serkis da una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel, Venom 2 includerà anche il ritorno di Michelle Williams nei panni di Anne Weying e l'esordio di Naomie Harris in quelli della villain Shriek. Il film uscirà nelle sale il prossimo 2 ottobre.