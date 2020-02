Venom 2: dal set ancora tante immagini del Cletus Kasady di Woody Harrelson

Dopo le immagini e i video dei giorni scorsi, dal set di Venom 2 arrivano nuove foto che ritraggono da vicino il Cletus Kasady interpretato da Woody Harrelson e che nel corso della storia di questo sequel dovrebbe tramutarsi in tutto e per tutto in Carnage, il villain principale.

Nelle nuove immagini possiamo dare uno sguardo più ravvicinato al look di Harrelson nei panni di Kasidy, che come già descritto nei giorni scorsi lo vediamo indossare una camicia hawaiana rossa, sopra una maglietta bianca e con indosso un ciondolo a forma di teschio, nonché una capigliatura alquanto bizzarra. In altri scatti vediamo lo stesso Harrelson mentre discute direttamente con Andy Serkis, che ha ereditato il timone di questo franchise da Ruben Fleischer, regista del primo Venom che di recente ha firmato la regia di Zombieland - Doppio colpo, sempre con Harrelson tra i protagonisti.

Le riprese del lungometraggio, comunque, sembrano procedere speditamente, come conferma anche Andy Serkis, il regista di questo nuovo capitolo della storia del simbionte: Serkis ha infatti rivelato che nella pellicola verrà approfondito ulteriormente il legame di Eddie con Venom, oltre ovviamente a introdurre la sua nemesi... E tra i vari video provenienti dal set di Los Angeles e diffusi sul web, in effetti, potete recuperare anche la prima occhiata al personaggio di Harrelson.

Come sappiamo, la storia di Venom 2 riprenderà poco tempo dopo la fine degli eventi nel capitolo precedente e vedrà tra i protagonisti proprio Woody Harrelson nei panni del villain Cletus Kasady alias Carnage e anche Naomie Harris nel fortemente rumoreggiato ruolo di Shriek. La trama è comunque ancora avvolta nel mistero.

Diretto da Andy Serkis da una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel, Venom 2 includerà anche il ritorno di Michelle Williams nei panni di Anne Weying e l'esordio di Naomie Harris in quelli della villain Shriek. Il film uscirà nelle sale il prossimo 2 ottobre.