Venom 2 è stato scritto da Tom Hardy, Andy Serkis: 'Sarà un pezzo di Storia del Cinema'

Pochi giorni fa è stato confermato che Andy Serkis dirigerà Venom 2, sequel del cine-comic campione d'incassi del 2018 che vedrà il candidato all'Oscar Tom Hardy tornare nei panni dell'anti-eroe Marvel.

A quanto pare però il ruolo dell'attore britannico sarà più esteso in questo nuovo capitolo della saga, dato che in una recente intervista Serkis ha dichiarato che Hardy ne ha co-scritto la sceneggiatura.

"Tom è stato molto coinvolto nella scrittura, insieme allo sceneggiatore Kelly Marcel. Ha scritto la nuova storia, quindi è molto incentrata sull'interpretazione dei personaggi."

Serkis ha continuato:

"Siamo nelle fasi preliminari, quindi ho alcune idee molto chiare sul viaggio e cosa mi piacerebbe vedere visivamente e su come possiamo portare i personaggi in un'altra direzione. Ma sono entusiasta di lavorare con tutti i grandi attori coinvolti. È un franchising fantastico. Sono davvero onorato di essere stato invitato a dirigerlo. E sembra che sia una storia molto, molto contemporanea. Spero che sarà un pezzo di storia del cinema".

Al momento non è ancora chiaro se Hardy sarà ufficialmente accreditato come sceneggiatore. Sarebbe la prima volta al cinema, dopo qualche sceneggiatura per la serie tv Taboo, della quale è interprete e produttore.

Regista e attore (e questo anche co-sceneggiatore) sembrano piuttosto affiatati, con Hardy che aveva ufficiosamente confermato Serkis sui social qualche ora prima dall'annuncio definitivo.

Voi cosa ne pensate? Il primo film vi era piaciuto? Quali speranze avete per questo secondo capitolo? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.